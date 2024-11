Giappone: La collaborazione tra studenti giapponesi e un panificio locale crea la lasagna in forma di pane

05 Novembre 2024_ Gli studenti del corso di Comunicazione Internazionale della Kanda Gaigo University hanno collaborato con la catena di panifici "Peter Pan" per creare un nuovo prodotto, il "Lasanian Bread", ispirato al famoso piatto italiano. Questo pane, che combina strati di salsa bianca, salsa di carne e penne, sarà presentato durante il festival scolastico e sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° novembre 2024. L'iniziativa mira a promuovere la comprensione interculturale e celebrare la cultura gastronomica italiana, in particolare il piatto tradizionale della lasagna, che ha origini a Napoli. La notizia è stata riportata da jiji.com. Questo progetto rappresenta un esempio di come la cultura italiana possa influenzare e arricchire le tradizioni culinarie giapponesi.