Giappone: La corsa alla leadership del Partito Liberal Democratico si intensifica con un dibattito pubblico

15 Settembre 2024_ Il dibattito pubblico tra i candidati alla leadership del Partito Liberal Democratico (LDP) giapponese ha visto la partecipazione di nove contendenti, che hanno affrontato temi cruciali per il futuro del partito. Tra le questioni discusse, la mancanza di trasparenza nella gestione delle finanze e le recenti accuse di fondi neri non sono state approfondite, suscitando preoccupazioni tra gli elettori. I candidati hanno presentato le loro visioni per il Giappone, cercando di guadagnare consensi in vista delle elezioni interne. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. Il dibattito si è svolto in un clima di crescente tensione politica, con i candidati che cercano di distinguersi in un momento cruciale per il partito, che ha governato il Giappone per gran parte degli ultimi decenni.