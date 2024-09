Giappone: La corsa alla leadership del Partito Liberal Democratico si intensifica

21 Settembre 2024_ Il 27 settembre si svolgeranno le elezioni per il nuovo presidente del Partito Liberal Democratico (LDP) giapponese, con un numero record di nove candidati in lizza. La competizione è influenzata dalla recente crisi del governo di Fumio Kishida, che ha annunciato di non candidarsi, lasciando il partito in una situazione di incertezza. Gli esperti avvertono che i candidati non hanno presentato proposte chiare su come affrontare le sfide attuali, come la carenza di riso e il cambiamento climatico, suscitando preoccupazioni tra gli elettori. La fonte di questa analisi è tokyo-np.co.jp. Le elezioni rappresentano un momento cruciale per il LDP, che deve dimostrare di poter rispondere alle aspettative della popolazione per evitare un ulteriore calo di fiducia politica.