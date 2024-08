Giappone: La corsa per la leadership del Partito Liberaldemocratico si intensifica con tre candidati principali

26 Agosto 2024_ La competizione per la leadership del Partito Liberaldemocratico giapponese si fa sempre più accesa, con tre candidati di spicco: Shigeru Ishiba, Taro Kono e Shinjiro Koizumi, ex alleati ora rivali. Ishiba ha ufficialmente annunciato la sua candidatura durante una visita a un santuario nella sua città natale di Tottori, mentre Koizumi e Kono si preparano a fare altrettanto. I tre politici, noti come il "Koishikawa Alliance", si erano uniti nella precedente corsa alla leadership nel 2021, ma ora si contendono il titolo di successore di Fumio Kishida. La fonte di questa notizia è ntv.co.jp. La competizione si svolge in un contesto di crescente pressione per il partito, con la necessità di rinnovamento e di affrontare le sfide politiche attuali.