Giappone: La Corte conferma l'innocenza di Hakamada dopo decenni di ingiusta detenzione

09 Ottobre 2024_ La Corte giapponese ha confermato l'innocenza di Iwao Hakamada, un uomo che ha trascorso quasi 50 anni in carcere per un omicidio che non ha commesso. Il pubblico ministero ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza di assoluzione, segnando una svolta storica nel caso. Hakamada, che è stato condannato a morte nel 1968, è stato rilasciato nel 2014 dopo che nuove prove hanno messo in discussione la sua condanna. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla giustizia penale in Giappone e ha portato a richieste di riforme nel sistema giudiziario.