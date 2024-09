Giappone: La Corte di Shizuoka assolve Iwao Hakamada dopo 58 anni di detenzione

26 Settembre 2024_ La Corte di Shizuoka ha dichiarato Iwao Hakamada non colpevole, ponendo fine a una battaglia legale durata oltre 58 anni. Hakamada, condannato a morte nel 1966 per l'omicidio di una famiglia in Giappone, ha subito pressioni per ottenere confessioni e ha visto prove falsificate. La decisione della corte è stata accolta con favore, poiché continuare il processo sarebbe stato considerato una violazione dei diritti umani, specialmente alla luce dell'età avanzata di Hakamada, ora 88enne. La procura ha deciso di non fare appello, sottolineando l'urgenza di restituire la libertà a Hakamada. La notizia è stata riportata da 毎日新聞, evidenziando l'attenzione internazionale sulla questione della pena di morte in Giappone e le problematiche legate alla giustizia penale nel paese.