Giappone: La Corte di Tokyo dichiara incostituzionale il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso

30 Ottobre 2024_ Oggi, la Corte d'Appello di Tokyo ha emesso una sentenza storica dichiarando che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso è incostituzionale. La decisione ha suscitato entusiasmo tra le coppie omosessuali, in particolare quelle coinvolte in un caso simile presso la Corte d'Appello di Fukuoka. Questo verdetto rappresenta un passo significativo verso l'uguaglianza dei diritti in Giappone, dove le unioni tra persone dello stesso sesso non sono ancora riconosciute legalmente. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. La sentenza potrebbe influenzare ulteriormente il dibattito pubblico e le politiche relative ai diritti LGBTQ+ nel paese, dove la questione dei diritti civili è sempre più al centro dell'attenzione.