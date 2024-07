Giappone: La Corte Suprema dichiara incostituzionale la vecchia legge eugenetica

3 Luglio 2024_ La Corte Suprema del Giappone ha dichiarato incostituzionale la vecchia legge eugenetica che prevedeva la sterilizzazione forzata, aprendo la strada a un risarcimento completo per le vittime. La sentenza è stata accolta con gioia dalle vittime, che hanno visto riconosciuti i loro diritti e la responsabilità dello Stato. Tuttavia, molti ritengono che il pregiudizio e la discriminazione persistano nella società giapponese, impedendo a molte vittime di farsi avanti. La decisione è stata letta in una sala gremita, con i presenti che hanno applaudito alla fine della lettura. Lo riporta il quotidiano 毎日新聞. La sentenza rappresenta un passo significativo verso la giustizia per le vittime della sterilizzazione forzata in Giappone.