Giappone: La crescente importanza del Quad nella lotta contro le dittature globali

01 Novembre 2024_ L'ex primo ministro australiano Scott Morrison ha sottolineato l'importanza del Quad, l'alleanza tra Giappone, Stati Uniti, Australia e India, nel contrastare l'asse delle dittature globali, che include paesi come Cina, Russia e Corea del Nord. Durante un evento a Tokyo, ha evidenziato come queste nazioni non aspirino a dominare il mondo, ma piuttosto a non essere dominate. Morrison ha anche esortato i membri del Quad a rafforzare la cooperazione economica e la sicurezza per affrontare le sfide geopolitiche attuali. La notizia è riportata da 毎日新聞. Il Quad è un'importante alleanza strategica che mira a promuovere un Indo-Pacifico libero e aperto, sostenendo i principi della democrazia e della legge internazionale.