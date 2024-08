Giappone: La Croce Rossa giapponese indaga sulla consapevolezza della popolazione riguardo alla prevenzione dei disastri

29 Agosto 2024_ In vista della Giornata della Prevenzione dei Disastri del 1° settembre, la Croce Rossa giapponese ha condotto un'indagine sulla consapevolezza e le pratiche di prevenzione dei disastri tra 1200 cittadini di diverse regioni. I risultati mostrano che solo il 33,6% degli intervistati ha intrapreso azioni di preparazione, con una prevalenza di attività individuali piuttosto che comunitarie. Inoltre, il 64,7% degli intervistati non considera frequentemente la possibilità di affrontare un disastro urbano. La fonte di questa notizia è mainichi.jp. La Croce Rossa giapponese, con sede a Tokyo, è attivamente coinvolta nella preparazione e nel supporto in caso di calamità, promuovendo l'importanza della preparazione collettiva e individuale per affrontare eventi catastrofici futuri.