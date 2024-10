Giappone: La cultura italiana in mostra con la 15ª Fiera di Studio in Italia

17 Ottobre 2024_ L'Italia Cultura Center di Tokyo ospiterà la 15ª Fiera di Studio in Italia il 9 e 10 novembre 2024, un evento dedicato agli studenti giapponesi interessati a studiare in Italia. La fiera offrirà informazioni su università, scuole superiori, corsi di lingua e borse di studio, con la partecipazione di 13 istituzioni italiane. Saranno organizzati anche seminari e opportunità di networking con studenti italiani, per promuovere la ricca tradizione educativa italiana. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp, evidenziando l'importanza della collaborazione culturale tra Giappone e Italia. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per gli studenti giapponesi di esplorare le possibilità di studio in un paese noto per la sua storia e cultura.