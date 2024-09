Giappone: La grande festa della cucina italiana all'Isetan di Shinjuku

11 Settembre 2024_ Dal 19 al 24 settembre 2024, l'Isetan di Shinjuku ospiterà l'"Italian Exhibition", un evento dedicato alla gastronomia italiana con oltre 40 marchi alimentari e 16 importatori di vino. I visitatori potranno gustare piatti tipici, dolci e vini, immergendosi in un'atmosfera che ricorda le piazze italiane, con ristoranti, wine bar e gelaterie. Tra le novità, la presenza dell'"Osteria del Bollo", un ristorante toscano che offre piatti tradizionali preparati da chef locali, e il "Trattoria Da Kenzo", che propone autentiche ricette toscane. L'evento è patrocinato dall'Ambasciata d'Italia in Giappone, come riportato da gourmetpress.net. Questa manifestazione rappresenta un'importante opportunità per celebrare la cultura culinaria italiana e rafforzare i legami tra Italia e Giappone.