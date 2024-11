Giappone: La lotta per la conservazione degli uccelli marini nelle Isole Ogasawara

09 Novembre 2024_ La conservazione delle specie in via di estinzione è una questione critica in Giappone, come evidenziato dal lavoro dell'ornitologo...

09 Novembre 2024_ La conservazione delle specie in via di estinzione è una questione critica in Giappone, come evidenziato dal lavoro dell'ornitologo Kazuto Kawakami. Recenti ricerche sulle isole Ogasawara hanno rivelato che l'ogawasawara hime mizunagidori, un uccello marino attualmente in pericolo, era un tempo molto abbondante. L'introduzione di roditori da parte degli esseri umani ha contribuito alla sua diminuzione, rendendo urgente la necessità di trovare metodi efficaci per il loro controllo. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. La questione della conservazione degli uccelli marini è particolarmente rilevante per le Isole Ogasawara, un arcipelago noto per la sua biodiversità unica e la presenza di specie endemiche.