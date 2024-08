Giappone: La Marina Giapponese collabora con l'Italia in esercitazioni navali

30 Agosto 2024_ La Marina di Autodifesa Giapponese ha partecipato a esercitazioni congiunte con le marine di Australia, Italia, Germania e Francia dal 27 al 29 agosto 2024, nel sud della regione di Kanto. Queste manovre mirano a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza marittima e a migliorare le capacità operative tra le forze navali alleate. L'Italia, rappresentata da una portaerei, ha svolto un ruolo chiave in queste esercitazioni, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le nazioni per affrontare le sfide globali. La notizia è stata riportata da oricon.co.jp. Le esercitazioni evidenziano l'impegno del Giappone nel mantenere relazioni forti con i partner internazionali, in particolare con l'Italia, un Paese noto per la sua tradizione marittima e la sua influenza nel Mediterraneo.