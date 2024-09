Giappone: La modella Matsushima Hana racconta la sua esperienza a Milano durante la Fashion Week

28 Settembre 2024_ La modella giapponese Matsushima Hana ha condiviso un dettagliato diario fotografico della sua prima visita a Milano in occasione della collezione primavera-estate 2025. Durante il suo soggiorno, ha partecipato a fitting presso il celebre marchio italiano Max Mara e ha gustato piatti tipici come la pasta e la pizza in ristoranti rinomati. Hana ha anche visitato la storica Galleria Vittorio Emanuele II e ha fatto shopping presso la boutique di Prada, immergendosi nella cultura e nell'arte milanese. La fonte di questa notizia è vogue.co.jp. La sua esperienza mette in luce l'attrazione di Milano come capitale della moda e della gastronomia italiana, attirando visitatori da tutto il mondo.