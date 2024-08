Giappone: La nave ammiraglia della Marina Italiana, ITS Cavour, approda a Yokosuka

22 Agosto 2024_ L'arrivo della nave ammiraglia della Marina Italiana, l'ITS Cavour, al porto di Yokosuka segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra Italia e Giappone. L'ambasciatore italiano, Gianluigi Benedetti, ha descritto questo momento come l'inizio di una "nuova era" di cooperazione strategica, che include difesa, economia e scambi culturali. Durante la sua permanenza, la Cavour parteciperà a esercitazioni con le forze navali giapponesi e alleate, evidenziando l'importanza della sicurezza marittima nella regione indo-pacifica. La notizia è stata riportata da japantimes.co.jp. Questo evento rappresenta un'opportunità storica per l'Italia di consolidare la sua presenza nella regione e di promuovere la cooperazione internazionale in ambito difensivo.