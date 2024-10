Giappone: La nuova linea 'Mira Shon by Chika Kisada' celebra l'eleganza italiana

31 Ottobre 2024_ La designer giapponese Chika Kisada ha lanciato una nuova linea chiamata 'Mira Shon by Chika Kisada', ispirata al marchio italiano Mira Shon, fondato a Milano nel 1958. Questa collezione si distingue per il suo design minimalista e le linee sofisticate, reinterpretando l'estetica classica del brand italiano per le donne moderne. Kisada, ex ballerina, punta a creare abiti che esaltino la bellezza e il comfort, riflettendo la filosofia di Mira Shon di vestire le donne con eleganza e forza. La notizia, che sottolinea l'influenza della moda italiana in Giappone, è riportata da marieclairejapon.com. La collezione autunno-inverno 2023 si concentra su forme eleganti e silhouette morbide, rendendo omaggio alla tradizione sartoriale italiana.