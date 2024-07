Giappone: La passione per il 'karuta' esplode tra i giovani

13 Luglio 2024_ Il 'karuta', un gioco di carte tradizionale giapponese, sta vivendo un boom di popolarità tra i giovani grazie al manga 'Chihayafuru'. A Kyoto, il club di karuta della scuola superiore privata Otani ha raggiunto le finali del torneo nazionale, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra. La squadra, guidata dalla capitana Hazuki Ueno, ha superato avversari di alto livello, culminando in una vittoria emozionante contro la rinomata scuola Ritsumeikan. La competizione si è conclusa con la qualificazione per il torneo nazionale che si terrà il 20 luglio a Otsu, nella prefettura di Shiga. Lo riporta ntv.co.jp. La storia di questi giovani atleti è un esempio di dedizione e passione per le tradizioni giapponesi.