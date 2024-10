Giappone: La presidente del Japan Research Institute promuove l'aumento dei salari attraverso la produttività aziendale

21 Ottobre 2024_ La presidente del Japan Research Institute ha dichiarato che migliorare la capacità di guadagno delle aziende è fondamentale per garantire un aumento continuo dei salari. Ha sottolineato l'importanza di investire in innovazione e formazione per potenziare la competitività delle imprese giapponesi. Inoltre, ha evidenziato come un ambiente lavorativo più produttivo possa contribuire a una crescita economica sostenibile. La sua posizione si inserisce nel dibattito attuale sulle politiche salariali in Giappone, dove la pressione per aumenti retributivi è in crescita. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Questo intervento arriva in un momento cruciale, in cui il Giappone sta cercando di affrontare le sfide economiche legate all'inflazione e alla stagnazione dei salari.