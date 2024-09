Giappone: La riforma delle norme sul licenziamento al centro del dibattito politico

18 Settembre 2024_ La riforma delle norme sul licenziamento sta attirando l'attenzione durante le elezioni del presidente del Partito Liberal Democratico giapponese. Shinjiro Koizumi, ex ministro dell'Ambiente, ha proposto di rivedere le regolamentazioni sul licenziamento, ma ha subito ricevuto critiche per l'interpretazione che potrebbe favorire le grandi aziende. Nonostante il suo iniziale entusiasmo, Koizumi ha recentemente attenuato il suo approccio, mentre la preoccupazione per la stabilità lavorativa cresce tra i cittadini. La fonte di questa notizia è tokyo-np.co.jp. La questione è particolarmente rilevante in un contesto giapponese dove il lavoro a vita è tradizionalmente valorizzato, e le riforme potrebbero avere un impatto significativo sulle piccole e medie imprese e sui lavoratori.