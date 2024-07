Giappone: La rinascita delle case tradizionali grazie a designer stranieri

21 Luglio 2024_ Un vecchio casale giapponese nella città di Tokamachi, nella prefettura di Niigata, è stato restaurato dall'architetto tedesco Karl Bengs, segnando l'inizio della rinascita della comunità locale. Bengs ha ristrutturato la casa, originariamente costruita tra il periodo Edo e Meiji, nonostante i costi elevati e le difficoltà. Questo progetto ha ispirato altri stranieri a preservare l'architettura tradizionale giapponese, come dimostrato dal Minka Summit a Kyoto, che ha attirato appassionati da tutto il mondo. L'iniziativa sottolinea l'importanza di creare ambienti vivibili per contrastare l'abbandono delle case in Giappone. Lo riporta asia.nikkei.com. La ristrutturazione di Bengs includeva aggiornamenti moderni per rendere la casa più confortevole, dimostrando che la tradizione può convivere con la modernità.