Giappone: La scomparsa dei festival tradizionali a causa della crisi demografica

09 Novembre 2024_ In Giappone, oltre cento festival tradizionali stanno scomparendo a causa dell'invecchiamento della popolazione e della diminuzione delle nascite. Questa crisi demografica sta minacciando la trasmissione delle culture locali e delle tradizioni storiche, con un impatto significativo sulle comunità. Le autorità locali stanno cercando di trovare soluzioni per preservare queste importanti manifestazioni culturali, ma le sfide sono molteplici. La notizia è riportata da 毎日新聞. La situazione evidenzia la necessità di un intervento urgente per salvaguardare il patrimonio culturale giapponese, che è parte integrante dell'identità nazionale.