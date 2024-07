Giappone: La scuola delle rose promuove l'agricoltura sostenibile con un programma educativo innovativo

31 Luglio 2024_ La Nakai Rose Farm, fondata nel 2011, ha lanciato un programma educativo per la coltivazione di rose commestibili, affrontando sfide sociali come l'abbandono dei terreni agricoli e la carenza di manodopera nel settore. Attualmente, il programma conta oltre 70 membri e ha raggiunto un totale di 19.247 piante coltivate, supportando vari gruppi, tra cui casalinghe e agricoltori professionisti. La Nakai Rose Farm si propone di elevare la consapevolezza e il mercato delle rose commestibili, un prodotto ancora poco conosciuto in Giappone, attraverso un approccio che integra coltivazione, trasformazione e vendita. La notizia è riportata da sankei.com. La Nakai Rose Farm, situata a Murayama, nella prefettura di Yamagata, si distingue per il suo impegno nella formazione di nuovi agricoltori e nella promozione della salute attraverso l'uso di rose commestibili.