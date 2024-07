Giappone: La senatrice Hirose Megumi lascia il Partito Liberal Democratico dopo accuse di frode

30 Luglio 2024_ La senatrice giapponese Hirose Megumi ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Partito Liberal Democratico (LDP) dopo essere stata oggetto di un'indagine per frode legata a un presunto falso impiego di un assistente pubblico. Il Partito ha confermato che le procedure per la sua uscita saranno avviate entro la giornata. Hirose è accusata di aver dichiarato un assistente senza un reale impiego, ottenendo così indebitamente stipendi pubblici. La procura di Tokyo ha effettuato perquisizioni presso la sua residenza e il suo ufficio per raccogliere prove. La fonte di questa notizia è 毎日新聞. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla trasparenza e l'integrità all'interno della politica giapponese.