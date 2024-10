Giappone: La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare Tokyo

19 Ottobre 2024_ Il Giappone esprime crescente preoccupazione per la continuazione del conflitto in Medio Oriente, in particolare per l'escalation...

19 Ottobre 2024_ Il Giappone esprime crescente preoccupazione per la continuazione del conflitto in Medio Oriente, in particolare per l'escalation della violenza tra Israele e Hamas. Il governo giapponese sta monitorando attentamente la situazione e ha avviato consultazioni con i partner internazionali per valutare possibili misure di supporto. Inoltre, Tokyo ha ribadito il suo impegno per la pace e la stabilità nella regione, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte. Le autorità giapponesi stanno anche considerando l'evacuazione dei cittadini giapponesi presenti nelle aree colpite dal conflitto. La notizia è riportata da 毎日新聞. Il Giappone, che ha storicamente mantenuto una posizione pacifista, si trova ora a dover affrontare le implicazioni di un conflitto che potrebbe influenzare la sicurezza regionale e le relazioni internazionali.