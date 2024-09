Giappone: La soprano Yoko Fujioka celebra l'Italia con un concerto a Matsumae

23 Settembre 2024_ La soprano giapponese Yoko Fujioka, residente a Milano, si esibirà il 19 ottobre presso il Matsumae Cultural Center, presentando un concerto intitolato "Un regalo dall'Italia". Insieme a un trio di musicisti di Milano, eseguirà un repertorio variegato che include arie d'opera, musiche da film e canzoni giapponesi. Fujioka, che vive in Italia da oltre 35 anni, ha espresso la sua gioia di tornare nella sua città natale per questo evento speciale, sottolineando l'importanza della musica nel mantenere i legami con le proprie radici. La notizia è stata riportata da yomiuri.co.jp. Il concerto promette di essere un'esperienza unica, con la partecipazione di artisti di fama, tra cui il flautista Romano Pucci, ex primo flauto della Scala di Milano.