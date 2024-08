Giappone: La squadra di judo mista esprime il desiderio di supporto dopo le critiche sui social media

04 Agosto 2024_ La squadra giapponese di judo mista, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi, ha tenuto una conferenza stampa a Parigi, affrontando le critiche ricevute sui social media durante il torneo. La judoka Abe Shi, che ha subito una sconfitta emotiva, ha chiesto parole di incoraggiamento, sottolineando l'importanza del supporto in momenti difficili. La Japan Olympic Committee (JOC) ha annunciato che prenderà in considerazione misure legali contro i commenti offensivi. La conferenza ha messo in evidenza la pressione che gli atleti affrontano e la necessità di un ambiente di sostegno, come riportato da asahi.com. La JOC, l'ente che gestisce le attività olimpiche in Giappone, ha già avviato discussioni su come affrontare il cyberbullismo nel mondo dello sport.