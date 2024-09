Giappone: La squadra giapponese di pattinaggio si allena in Italia per le Olimpiadi di Milano 2026

04 Settembre 2024_ La squadra giapponese di pattinaggio ha recentemente svolto un allenamento a Varese, in Italia, che sarà la sede delle loro preparazioni per le Olimpiadi di Milano 2026. Varese, una tranquilla cittadina del nord Italia, ha offerto un ambiente ideale per gli atleti, con strutture di alta qualità e un'atmosfera serena. Durante il soggiorno, i pattinatori hanno potuto apprezzare anche la bellezza del paesaggio locale, simile a quello di Oberstdorf in Germania, dove si erano allenati in precedenza. Questo campo di allenamento ha rafforzato la determinazione degli atleti giapponesi a competere con successo a Milano. La notizia è stata riportata da asahi.com. L'allenamento in Italia rappresenta un'importante opportunità per la squadra giapponese di affinare le proprie abilità in vista di un evento sportivo di grande prestigio.