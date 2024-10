Giappone: La storia di Kimura Tsubasa, ex lottatore di sumo e ora conduttore radiofonico

05 Ottobre 2024_ Kimura Tsubasa, 34 anni, ex lottatore di sumo, è diventato conduttore di un programma radiofonico a Yokohama nonostante la sua...

05 Ottobre 2024_ Kimura Tsubasa, 34 anni, ex lottatore di sumo, è diventato conduttore di un programma radiofonico a Yokohama nonostante la sua battaglia contro una grave malattia cardiaca. Diagnosticato con cardiomiopatia dilatativa all'età di 19 anni, ha subito un intervento per l'impianto di un cuore artificiale e attende un trapianto. Nonostante le difficoltà, Kimura esprime la sua gratitudine per la vita e il lavoro, trasmettendo un messaggio di speranza attraverso la sua voce. La notizia è riportata da tokyo-np.co.jp. Kimura, che ha iniziato la sua carriera nel sumo a 15 anni, ha dovuto affrontare sfide significative, ma ora si dedica a condividere la bellezza dello sport paralimpico e a ispirare gli altri.