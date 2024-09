Giappone: La storica marca italiana Lozza lancia la collezione 'LOZZA ARTE' in Giappone

12 Settembre 2024_ La storica marca italiana di occhiali Lozza, fondata nel 1878, presenta la sua nuova collezione 'LOZZA ARTE' in Giappone per la...

12 Settembre 2024_ La storica marca italiana di occhiali Lozza, fondata nel 1878, presenta la sua nuova collezione 'LOZZA ARTE' in Giappone per la stagione autunno/inverno 2024. Questa capsule collection, ispirata al mondo dell'opera italiana, include modelli di occhiali da vista e occhiali da sole, caratterizzati da dettagli artigianali e un design elegante. Lozza, che vanta oltre 145 anni di tradizione e innovazione, continua a fondere il suo patrimonio culturale con la modernità, offrendo prodotti di alta qualità realizzati in Italia. La notizia è riportata da jiji.com. La collezione 'LOZZA ARTE' rappresenta un perfetto esempio di come l'arte e la moda italiana possano influenzare il mercato giapponese, sottolineando l'importanza della cultura italiana nel mondo.