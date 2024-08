Giappone: La tradizione casearia italiana si fa strada in Hokkaido con la produzione di mozzarella

31 Luglio 2024_ La cheese factory Shiranuqa Rakukeisha, situata a Shiranuqa, Hokkaido, ha recentemente partecipato al Milk & Cheese Consortium dell'Università di Obihiro, offrendo corsi pratici sulla mozzarella a circa 60 studenti. Fondata con l'intento di creare formaggi di alta qualità, la fabbrica si ispira alla tradizione casearia italiana, affrontando la sfida di introdurre la mozzarella in una regione dove la cultura dei latticini è poco sviluppata. Il fondatore Kazuyoshi Inokuchi ha condiviso la sua esperienza di formazione in Italia, sottolineando l'importanza di apprendere le tecniche tradizionali per produrre formaggi che possano rendere felici i consumatori. La notizia è stata riportata da nicovideo.jp. La fabbrica offre anche una varietà di prodotti caseari, contribuendo a promuovere la cultura gastronomica italiana in Giappone.