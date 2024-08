Giappone: L'agenzia spaziale giapponese avvia il training per astronauti con ANA Holdings

05 Agosto 2024_ L'agenzia spaziale giapponese ha presentato un programma di formazione per astronauti in collaborazione con ANA Holdings Inc., volto...

05 Agosto 2024_ L'agenzia spaziale giapponese ha presentato un programma di formazione per astronauti in collaborazione con ANA Holdings Inc., volto a preparare meglio i futuri viaggiatori spaziali. I candidati Ayu Yoneda e Makoto Suwa hanno partecipato a simulazioni di emergenza all'interno di un simulatore di volo Boeing 777. Questa è la prima volta che un'azienda privata partecipa a lungo termine alla formazione degli astronauti, con l'obiettivo di migliorare le competenze necessarie per le missioni spaziali. La formazione, iniziata ad aprile dello scorso anno, si concluderà a ottobre e include esercizi pratici per affrontare situazioni critiche. La notizia è stata riportata da english.kyodonews.net. L'agenzia spaziale giapponese, nota come JAXA, sta intensificando la collaborazione con aziende private per garantire un addestramento sostenibile per gli astronauti del futuro.