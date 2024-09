Giappone: L'analista economico Morinaga critica le misure di sostegno del governo

02 Settembre 2024_ L'analista economico Takuro Morinaga, attualmente in cura per un cancro, ha espresso le sue opinioni sulle recenti misure di sostegno per le bollette di elettricità e gas annunciate dal primo ministro Fumio Kishida. Morinaga ha sottolineato che queste misure, che entreranno in vigore nei mesi di agosto e settembre, sembrano essere collegate a elezioni politiche imminenti e non offrono un reale sollievo alle famiglie giapponesi. Ha inoltre evidenziato che, nonostante un risparmio mensile di circa 2000 yen, l'aumento dei prezzi di oltre 1000 prodotti previsto per settembre annullerà i benefici. La notizia è riportata da mainichi.jp. Morinaga ha anche criticato la mancanza di un bilancio supplementare per stimolare l'economia, suggerendo che la situazione economica delle famiglie rimane critica, specialmente per i lavoratori a tempo parziale e le piccole imprese.