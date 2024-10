Giappone: Lanciati oltre 180 missili balistici, alcuni atterrati nel territorio giapponese

03 Ottobre 2024_ Oltre 180 missili balistici sono stati lanciati, con alcuni che hanno colpito il territorio giapponese, suscitando preoccupazione tra le autorità locali. Questo evento segna un'escalation significativa delle tensioni nella regione, con implicazioni per la sicurezza nazionale del Giappone. Le forze di difesa giapponesi stanno monitorando attentamente la situazione e hanno attivato misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità giapponesi hanno condannato fermamente questi attacchi, sottolineando la necessità di una risposta coordinata a livello internazionale. La notizia è stata riportata da 毎日新聞. Le autorità giapponesi stanno collaborando con alleati regionali e internazionali per affrontare questa crescente minaccia alla sicurezza.