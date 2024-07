Giappone: L'attore Meguro Ren diventa ambasciatore di Fendi

22 Luglio 2024_ La popolarità del drama giapponese 'Umi no Hajimari' con protagonista Meguro Ren sta crescendo notevolmente. Meguro, membro del...

22 Luglio 2024_ La popolarità del drama giapponese 'Umi no Hajimari' con protagonista Meguro Ren sta crescendo notevolmente. Meguro, membro del gruppo Snow Man, è stato recentemente nominato ambasciatore del marchio italiano Fendi in Giappone. La sua influenza ha portato a un aumento delle vendite dei prodotti Fendi, con alcuni articoli esauriti subito dopo la sua nomina. Questo fenomeno, soprannominato 'Meguro-mics', sta avendo un impatto significativo sull'economia. Lo riporta nicovideo.jp. La nomina di Meguro come ambasciatore di Fendi sottolinea l'importanza della collaborazione tra celebrità giapponesi e marchi italiani.