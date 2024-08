Giappone: L'azienda giapponese introduce il vino italiano TAVINO in Tetra Pak

08 Agosto 2024_ La società giapponese Nichi-O Shouji ha iniziato a distribuire il vino italiano TAVINO, prodotto da una cooperativa dell'Emilia-Romagna, a partire da giugno 2024. Questo vino, realizzato con uve Sangiovese e Trebbiano, è presentato in un innovativo packaging Tetra Pak, che ne facilita il trasporto e ne preserva freschezza e qualità. La scelta del Tetra Pak risponde a un crescente interesse per soluzioni sostenibili, rendendo il vino accessibile in diverse occasioni, dall'uso domestico a quello all'aperto. La notizia è riportata da gourmetpress.net, evidenziando l'impegno dell'azienda giapponese nel promuovere prodotti italiani di alta qualità. Il vino TAVINO si distingue per la sua versatilità e compatibilità con vari piatti, contribuendo a far conoscere la ricca tradizione vinicola italiana in Giappone.