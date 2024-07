Giappone: L'estate si tinge di lusso con orologi e sneaker italiani

27 Luglio 2024_ Con l'arrivo dell'estate, il Giappone celebra la stagione con una nuova tendenza che unisce orologi subacquei di lusso e sneaker di marchi italiani. Tra i modelli in evidenza c'è il 'Luminor Quaranta BiTempo Goldtech™' di Panerai, un orologio che combina tradizione e innovazione, perfetto per essere abbinato a sneaker di alta gamma come quelle di John Lobb e Santoni. Questi accessori non solo esaltano lo stile estivo, ma rappresentano anche l'eccellenza dell'artigianato italiano nel settore della moda. La notizia è stata riportata da webchronos.net, evidenziando l'influenza della moda italiana anche in Giappone. L'articolo sottolinea come il design e la qualità dei materiali utilizzati in questi prodotti siano un simbolo di lusso e raffinatezza, rendendoli ideali per la stagione estiva.