Giappone: L'ex primo ministro Naoto Kan annuncia il ritiro dalla politica dopo 44 anni di carriera

08 Ottobre 2024_ Naoto Kan, ex primo ministro giapponese, ha annunciato il suo ritiro dalla politica in una conferenza stampa tenutasi l'8 ottobre 2024, in vista della prossima dissoluzione della Camera dei Rappresentanti. Durante l'incontro, Kan ha riflettuto sulla sua lunga carriera politica, difendendo le sue azioni durante l'incidente della centrale nucleare di Fukushima e incoraggiando i giovani membri del Partito Democratico Costituzionale a lottare per un cambio di governo. Ha anche criticato la cultura del denaro all'interno del Partito Liberal Democratico, esprimendo preoccupazione per la situazione politica attuale in Giappone. La notizia è stata riportata da tokyo-np.co.jp. Kan, che ha servito come primo ministro dal 2010 al 2011, è noto per la sua gestione della crisi di Fukushima e per il suo impegno nella promozione delle energie rinnovabili.