Giappone: L'Italia al centro del dibattito sulla Silver Economy a Osaka

27 Settembre 2024_ L'Ambasciatore Mario Vattani ha partecipato al forum Agevity a Osaka, evidenziando l'importanza della Silver Economy e della diplomazia scientifica per il Padiglione Italia all'Expo 2025. L'Italia, con il più alto indice di invecchiamento della popolazione in Europa, e il Giappone, con 36,25 milioni di persone over 65, affrontano insieme le sfide legate alla longevità. Il Padiglione Italia sarà un luogo di discussione per sviluppare modelli e soluzioni per le società future, promuovendo la cooperazione nei settori farmaceutico e scientifico. La notizia è riportata da kyodonewsprwire.jp. Questo evento sottolinea l'importanza della collaborazione tra Italia e Giappone in un contesto globale sempre più incentrato sull'invecchiamento della popolazione.