Giappone: L'Italia beneficia del boom turistico cinese in Giappone

01 Agosto 2024_ Secondo un rapporto del 31 luglio 2024 del Taiwan Media Liberty Times, il Giappone sta vivendo un aumento significativo delle spese turistiche da parte dei visitatori cinesi, noto come "bakugai". Questo fenomeno ha portato a un incremento della domanda di prodotti italiani, con marchi di moda e gastronomia che stanno guadagnando popolarità tra i turisti cinesi in Giappone. Le vendite di articoli di lusso italiani, come moda e vini, sono in forte crescita, contribuendo a rafforzare i legami commerciali tra Italia e Giappone. La notizia è stata riportata da oricon.co.jp, evidenziando l'importanza del mercato giapponese per le aziende italiane. Questo trend rappresenta un'opportunità significativa per l'industria italiana, che può espandere la sua presenza in Asia attraverso il Giappone.