Giappone: L'Italia in mostra al JR Kyoto Isetan con prodotti gourmet

26 Agosto 2024_ Dal 27 agosto al 1 settembre 2024, il JR Kyoto Isetan ospiterà l'"Italia Exhibition", un evento che celebra la cultura gastronomica italiana. Tra i protagonisti, la società giapponese Eriziru presenterà per la prima volta il marchio "Palazzo di Barignana", che offre olio d'oliva extravergine di alta qualità e altri prodotti tipici italiani. L'olio d'oliva VARGNANO, premiato a livello internazionale, proviene dalla Romagna e rappresenta un'eccellenza della tradizione culinaria italiana. L'evento, come riportato da jiji.com, offrirà anche una selezione di piatti regionali italiani e artigianato tradizionale, rendendo omaggio alla ricca cultura gastronomica dell'Italia. Sarà un'opportunità unica per i visitatori giapponesi di scoprire e gustare le delizie italiane.