Giappone: L'Italia in mostra all'Isetan di Shinjuku con prodotti gourmet

18 Settembre 2024_ Dal 19 al 24 settembre 2024, l'Isetan di Shinjuku ospiterà la "Mostra dell'Italia", un evento che celebra l'eccellenza gastronomica italiana. Tra i partecipanti, la società giapponese Elizir presenterà per la prima volta il marchio 'Palazzo di Varignana', noto per il suo olio d'oliva extravergine di alta qualità e altri prodotti tipici. L'evento vedrà la presenza di Chiara Del Beccchio, rappresentante del marchio, che offrirà ai visitatori un assaggio delle prelibatezze italiane. La mostra è patrocinata dall'Ambasciata Italiana e promette di portare un assaggio dell'Italia a Tokyo, come riportato da jiji.com. I visitatori potranno immergersi in un'atmosfera che ricorda le piazze italiane, con ristoranti, bar e gelaterie che celebrano la cultura culinaria del Bel Paese.