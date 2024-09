Giappone: L'Italia protagonista al Tourism Expo Japan 2024

12 Settembre 2024_ L'ENIT, l'ente nazionale italiano per il turismo, parteciperà al Tourism Expo Japan 2024, che si terrà a Tokyo dal 26 al 29 settembre. Numerosi rappresentanti di regioni italiane, tra cui Veneto e Puglia, saranno presenti per promuovere le loro attrazioni turistiche e avviare collaborazioni con agenzie giapponesi. Il padiglione italiano, situato nell'area est del Tokyo Big Sight, offrirà opportunità di networking e scambio di idee tra operatori del settore. Questa iniziativa sottolinea l'importanza del turismo italiano in Giappone, come riportato da jwing.net. L'evento rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami tra Italia e Giappone nel settore turistico, promuovendo la bellezza e la cultura italiana.