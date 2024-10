Giappone: L'Italia si prepara a brillare all'Expo 2025 di Osaka con il suo padiglione ispirato al Rinascimento

13 Ottobre 2024_ L'Italia sta preparando un padiglione per l'Expo 2025 di Osaka che si ispira ai principi del Rinascimento, con un teatro, una piazza e un giardino. Il pezzo forte dell'esposizione sarà l'Atlas Farnese, una scultura in marmo alta 2,1 metri, che sarà esposta in Giappone per la prima volta. Mario Vattani, commissario generale per l'Italia all'Expo, ha sottolineato l'importanza di mostrare un'opera d'arte autentica ai visitatori asiatici, con il tema "L'arte rigenera la vita". La collaborazione con il padiglione della Santa Sede includerà eventi culturali e mostre d'arte, tra cui la famosa opera "La Deposizione" di Caravaggio. La notizia è stata riportata da mainichi.jp. L'Expo di Osaka rappresenta un'importante opportunità per l'Italia di mostrare la sua ricca eredità culturale e artistica al pubblico internazionale.