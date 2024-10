Giappone: LIVERANO & LIVERANO porta l'eleganza fiorentina a Tokyo con un trunk show

26 Ottobre 2024_ La rinomata sartoria fiorentina LIVERANO & LIVERANO annuncia un trunk show a Tokyo, previsto per novembre 2024, dopo sei mesi di assenza. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di moda giapponesi di scoprire l'arte sartoriale italiana, caratterizzata da un'attenzione meticolosa ai dettagli e alla qualità dei materiali. LIVERANO & LIVERANO è conosciuta per il suo stile classico e raffinato, che ha reso Firenze un centro di eccellenza nel settore della moda. L'evento promette di attrarre clienti e fashionisti, sottolineando l'influenza della tradizione sartoriale italiana in Giappone, come riportato da otokomaeken.com. La sartoria fiorentina, con la sua lunga storia e il suo prestigio, continua a rappresentare un ponte culturale tra Italia e Giappone, celebrando l'eleganza e la maestria artigianale.