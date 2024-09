Giappone: Loro Piana lancia una nuova collezione di denim in collaborazione con esperti giapponesi

26 Settembre 2024_ Il marchio di lusso italiano Loro Piana ha presentato una nuova collezione di denim, frutto di una collaborazione con esperti giapponesi della produzione di denim. Questa collezione include materiali innovativi come il 'Cash Denim', un tessuto che combina denim e cashmere, e il 'Denim Flower', realizzato con cotone organico californiano. La sinergia tra l'artigianato italiano e le tradizioni giapponesi ha dato vita a capi di alta qualità, perfetti per un lifestyle elegante e contemporaneo. La notizia è stata riportata da marieclairejapon.com. Loro Piana continua a distinguersi per l'uso di materiali pregiati e per la sua dedizione all'innovazione nel settore della moda.