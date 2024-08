Giappone: Loro Piana presenta la capsule collection 'Loro Denim' ispirata al denim giapponese

26 Agosto 2024_ Loro Piana ha lanciato la capsule collection 'Loro Denim', che unisce l'artigianato italiano con l'innovazione giapponese nel settore del denim. Questa collezione presenta capi eleganti e senza tempo, realizzati con materiali innovativi come il Cash Denim®, frutto della collaborazione tra artigiani piemontesi e specialisti giapponesi. I capi, caratterizzati da linee moderne e un fit comodo, sono perfetti per essere abbinati con la collezione di maglieria in cashmere di Loro Piana. La notizia è stata riportata da fashiontrend.jp, evidenziando l'importanza della sinergia tra Italia e Giappone nel mondo della moda. La capsule collection sarà disponibile in un pop-up store presso Isetan Shinjuku e Hankyu Umeda, offrendo un'esperienza unica ai clienti giapponesi.