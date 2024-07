Giappone: Magniflex fornisce il suo modello di punta a un lussuoso hotel di Tokyo

3 Luglio 2024_ Il marchio italiano di materassi Magniflex ha fornito il suo modello di punta, 'Commedatore', al lussuoso hotel 'Fushi' di Akiruno, Tokyo. L'hotel, situato nella pittoresca valle di Akikawa, è noto per la sua esclusività e attenzione ai dettagli, offrendo un'esperienza unica ai suoi ospiti. Il materasso 'Commedatore' è stato scelto per la sua qualità superiore e il comfort eccezionale, celebrando il 60° anniversario del marchio. Magniflex, fondato vicino a Firenze nel 1962, è rinomato per i suoi prodotti innovativi e rispettosi dell'ambiente. Lo riporta jiji.com. L'hotel 'Fushi' si distingue per la sua posizione privilegiata e l'ospitalità di alto livello, rendendolo una destinazione ideale per chi cerca una fuga dalla frenesia urbana.