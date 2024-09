Giappone: Maltempo devasta la regione di Noto con sei vittime e dieci dispersi

23 Settembre 2024_ La regione di Noto, in Giappone, è stata colpita da forti piogge che hanno causato la morte di sei persone e lasciato dieci...

23 Settembre 2024_ La regione di Noto, in Giappone, è stata colpita da forti piogge che hanno causato la morte di sei persone e lasciato dieci dispersi. Attualmente, 115 villaggi sono isolati a causa delle condizioni meteorologiche avverse, complicando le operazioni di soccorso. Le autorità stanno continuando a lavorare per valutare l'entità dei danni, che rimane ancora incerta. La fonte di queste informazioni è 毎日新聞. Le operazioni di salvataggio sono fondamentali in questo momento critico, mentre la comunità locale cerca di riprendersi da questa tragedia naturale.