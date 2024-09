Giappone: Mamma Lampre. porta il gusto di Firenze ad Asagaya

14 Settembre 2024_ La catena Yoshinoya Holdings ha annunciato l'apertura di un nuovo ristorante specializzato in 'lampredotto', un piatto tipico di Firenze, in Giappone. Il locale, chiamato Mamma Lampre., è gestito da Emi, conosciuta come 'Lampre-sister', che ha appreso le tecniche culinarie direttamente in Italia. Questo ristorante rappresenta una delle poche opportunità in Giappone per gustare autentici piatti fiorentini, preparati con ingredienti freschi e ricette tradizionali. La notizia è stata riportata da atpress.ne.jp. Mamma Lampre. si trova ad Asagaya, Tokyo, e offre un'esperienza culinaria che celebra la cultura gastronomica toscana, con piatti come il lampredotto servito con pane rosetta e insalata toscana.